Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İzmit'te bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında, 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dört katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 1'i çocuk 5 kişiye ambulansta müdahale etti.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
