Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan işyerine gelen Şehmuz Solhan ve S.B. ile A.A. ve oğlu R.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.A, Solhan ve S.B'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Solhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan S.B'nin ise tedavisi devam ediyor.

Ekipler, kaçan zanlılar A.A. ve R.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay esnasında zanlıların yanında bulunduğu değerlendirilen K.K'yi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA