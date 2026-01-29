Haberler

Kocaeli'de hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza

Kocaeli'de hafriyat dökerek çevreyi kirleten firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, izinsiz hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira idari para cezası kesti. Ayrıca, toplu taşıma denetimlerinde 108 sürücüye toplam 318 bin 924 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafriyat dökerek çevreyi kirleten bir firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira para cezası kesti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayının dördüncü ve son toplantısında bir araya gelen Büyükşehir Encümeni, 119 gündem maddesini karara bağladı.

Bu kapsamda, belediye ekiplerince kentin çeşitli noktalarına kurulan fotokapan sistemiyle boş bir araziye izinsiz hafriyat döktüğü belirlenen firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, çeşitli kural ihlallerinde bulunan 108 otobüs ve taksi şoförüne toplam 318 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, yolcuya kötü muamele, yolcu ile münakaşa, tehlikeli araç kullanma, durakta bekleyen yolcuyu almama, denetim görevlilerinin talimatlarına uymama, yolcuyu istediği noktaya götürmeme ve kendi durağı dışında çalışma gibi ihlaller tespit edildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
