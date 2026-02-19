Çay ocağında 2 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çay ocağındaki 2 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu saldırıyla ilgili sürdürülen soruşturmada daha önce tutuklanan saldırgan S.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen A.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Şubat günü saat 17.00 sıralarında Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. S.A. pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çay ocağı sahibi Burak E.A. ve Y.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan S.A., 12 Şubat günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ŞÜPHELİYLE, HAREKET ETTİĞİ BELİRLENDİ, TUTUKLANDI

Soruşturmayı sürdüren polis, S.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen A.Y.'yi de bugün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., tutuklandı.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı