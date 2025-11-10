Kocaeli'de Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında mevlit okutuldu

Kocaeli'de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

İzmit ilçesinde 1571'de Mimar Sinan'ın yaptığı Mehmed Bey (Fevziye) Camisi'nde, öğle namazı öncesinde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı nedeniyle Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vatandaşların doldurduğu camide Atatürk ve şehitler için dualar edildi. Cemaat daha sonra öğle namazını kıldı.

Namaz sonrasında vatandaşlara, İzmit Belediyesi tarafından Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında bulunan kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Vali İlhami Aktaş, camiye girişinde gazetecilere, vefatının 87'nci yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Ulusal birliğimizin, beraberliğimizin, bağımsızlığımızın yegane sembolü olarak kolektif bir bilinci de temsil etmekte. Onu anmanın, bu ortak bilincin, ortak değerlerin ayakta tutulması açısından sembolik anlamı olduğunu düşünüyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Erdem Arcan, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.