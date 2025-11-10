Haberler

Kocaeli'de Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında mevlit okutuldu

Kocaeli'de Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında mevlit okutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kocaeli'de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

İzmit ilçesinde 1571'de Mimar Sinan'ın yaptığı Mehmed Bey (Fevziye) Camisi'nde, öğle namazı öncesinde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı nedeniyle Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vatandaşların doldurduğu camide Atatürk ve şehitler için dualar edildi. Cemaat daha sonra öğle namazını kıldı.

Namaz sonrasında vatandaşlara, İzmit Belediyesi tarafından Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında bulunan kuru fasulye ve pilav ikram edildi.

Vali İlhami Aktaş, camiye girişinde gazetecilere, vefatının 87'nci yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "Ulusal birliğimizin, beraberliğimizin, bağımsızlığımızın yegane sembolü olarak kolektif bir bilinci de temsil etmekte. Onu anmanın, bu ortak bilincin, ortak değerlerin ayakta tutulması açısından sembolik anlamı olduğunu düşünüyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Erdem Arcan, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza belli oldu
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.