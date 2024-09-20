Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Boğulma Vakası: İki Kardeş Toprağa Verildi

Kocaeli'de Boğulma Vakası: İki Kardeş Toprağa Verildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulan Mücahit (15) ve Gökdeniz Açıkdeniz (23) kardeşlerin cenazeleri, baba evinde alınan helalliğin ardından defnedildi. Cenaze törenine birçok kişi katıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulan 2 kardeş toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Mücahit Açıkdeniz (15) ve ağabeyi Gökdeniz Açıkdeniz'in (23) cenazeleri, Hendek ilçesi Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından cenazeler, Dikmen Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Kardeşlerin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Açıkdeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile vatandaşlar katıldı.

Sakarya'dan denize girmek için dün Cebeci Halk Plajı'na gelen Gökdeniz ile kardeşi Mücahit Açıkdeniz'in suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istemişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkartılıp ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Kandıra Kocaeli sakarya Güncel Yaşam Baba

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

Hizbullah'tan misilleme! İsrail'in siber saldırıları sonrası harekete geçtiler

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });