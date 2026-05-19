Kocaeli'de 19 Mayıs Coşkusu: TCG Tayfun ve TCSG-10 Ziyarete Açıldı
Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Tayfun hücumbotu ve TCSG-10 Sahil Güvenlik botu İzmit Yat Limanı'nda ziyarete açıldı. Vatandaşlar, gemilerin silah sistemleri ve teknik donanımı hakkında bilgi alırken, gemiler saat 17.00'ye kadar gezilebilecek.
İzmit Yat Limanı'nda ziyarete açılan gemiler, ilgi gördü.
Limanda kayıt yaptıran ziyaretçiler, mihmandar gemi personeli eşliğinde botu ve hücumbotu gezdi. Ziyaretçilere, gemilerde bulunan silah sistemleri, teknik donanım ve görev faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Ziyaretçilerin çeşitli bölümlerini inceleme fırsatı bulduğu gemiler, saat 17.00'ye kadar ziyarete açık kalacak.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu