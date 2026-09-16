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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????

Kaynak: AA
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