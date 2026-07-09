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Kocaeli'de sanayi kuruluşlarının afet haberleşme sistemi dijital altyapıya taşındı

Kocaeli'de sanayi kuruluşlarının afet haberleşme sistemi dijital altyapıya taşındı
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Kocaeli'de sanayi tesislerindeki acil durum ve afetlerde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek için kullanılan Özel Tehlike Kanalı Telsiz Sistemi dijital altyapıya kavuşturuldu. AFAD, Kocaeli Valiliği ve Sanayi Odası işbirliğiyle hayata geçirilen sistemle 25 sanayi kuruluşu ve 11 organize sanayi bölgesi yeni haberleşme ağına dahil edildi.

Kocaeli'de sanayi tesislerinde meydana gelebilecek acil durumlar ile afetlerde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla kullanılan "Özel Tehlike Kanalı Telsiz Sistemi" dijital altyapıya geçirildi.

Afet ve acil durumlarda haberleşmenin güvenli, etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından "SEVESO Kapsamında Haberleşme Sistemleri Entegrasyonu, İşletimi ve Koordinasyonuna İlişkin İş Birliği Protokolü" hazırlandı.

Kocaeli Valiliği koordinasyonunda Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde uygulanacak protokol için Valilikte imza töreni düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, büyüyen ve gelişen Kocaeli'nin afetlere karşı direncini artırmayı hedeflediklerini belirterek, oluşturulan güvenli haberleşme altyapısının bu hedef doğrultusunda önemli adım olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Aktaş ile AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, protokolü imzaladı.

"Kocaeli İl Risk Azaltma Planı" kapsamında hayata geçirilen projeyle, sanayi kaynaklı risklerin azaltılması, afet ve acil durum haberleşmesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amaçlanıyor

Bu kapsamda, Kocaeli Sanayi Odasına kayıtlı 25 sanayi kuruluşu ile 11 organize sanayi bölgesi yeni dijital haberleşme sistemine dahil edildi.

Yeni sistem sayesinde afet ve acil durumlara ilişkin bilgilerin ilgili birimlere daha hızlı ulaştırılması, sanayi kuruluşları ile müdahale ekipleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve olaylara daha etkin müdahale edilmesi hedefleniyor.

Sistemin 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesindeki itfaiye birimiyle de entegre edilmesiyle meydana gelebilecek olaylara ilişkin bilgilerin ilgili müdahale ekiplerine eş zamanlı aktarılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
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