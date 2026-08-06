Kocaeli'de 29 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, 29 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından hakkında 29 yıl 1 ay hapis ve 1160 lira adli para cezası bulunan V.K. (42) yakalandı.

Hükümlü, işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA