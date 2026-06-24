Kocaeli'de 23 yıl hapis cezalı firari yakalandı
Kocaeli'de hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi (21) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Melih Palas