Kocaeli'de 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 750 bin bandrolsüz makaron ve 3 ton 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gebze'de düzenlenen operasyonda, 2 milyon 750 bin bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin boş sigara kutusu ve 3 ton 40 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
