Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ve Darıca ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Kadir Elik, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt ile okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Darıca'da da Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şehit ve gazi dernekleri yetkilileri, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.