Kocaeli'de 109 Kilo Kokain Ele Geçirildi, Şoför Tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takip çalışmaları sonucunda; Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edildi. Ekipler, bir TIR'ı takibe aldı. Uzun süre takip edilen TIR, dün Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Sınır kapısında hazır bekleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri ile gümrük kontrol alanına çekilen TIR'da arama yaptı. Narkotik köpekleri 'Nitro' ve 'Millow'un da kullanıldığı aramada, dorse üzerindeki kurşun kaplı zeminin altında özel olarak hazırlanmış uyuşturucu zulası bulundu. Zuladan 67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain çıktı.

OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen ve 'Narkogüç-45' adı verilen operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan adli projeli dosya kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı" dedi.

Gözaltına alınan TIR şoförü S.Ö., Kocaeli'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.