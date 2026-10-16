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Kocaeli Darıca'da metruk binanın 3. katındaki balkon yıkıldı, iki kişi tahliye edildi

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Kocaeli Darıca'da metruk binanın 3. katındaki balkon yıkıldı, iki kişi tahliye edildi
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Kocaeli Darıca'da yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı metruk binanın 3. katındaki balkon bilinmeyen nedenle yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki binada yaşayan iki kişi tedbir amaçlı tahliye edildi; belediyenin riskli binayı yıkacağı öğrenildi; sokak trafiğe kapatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı metruk binanın 3. katındaki balkonun yıkılması nedeniyle bir bina tedbiren boşaltıldı.

Osmangazi Mahallesi Manolya Sokak'ta yaklaşık 6 ay önce boşaltılan 4 katlı metruk binanın 3'üncü katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, bölgedeki bir binada yaşayan iki kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, risk oluşturan binanın belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.

Ekipler, güvenlik önemleri alarak sokağı trafiğe kapattı.

Kaynak: AA
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