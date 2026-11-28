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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Deneyim ve Enerji Projesi", gençlerle yaşlıları bir araya getirdi.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde yürütülen projeye Neşet Yalçın Anadolu Lisesi öğrencileri de katılıyor.

Proje kapsamında öğrenciler ile 60 yaş üstü vatandaşlar, okulda düzenlenen atölye ve etkinliklerde bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek projeyle nesiller arası iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Darıca Kaymakamlığı Proje Bürosu Görevlisi Sülün Dönmez, projeyle gençlerin enerjisini yaşlıların tecrübesiyle buluşturduklarını belirterek, "Birlikte atölyeler gerçekleştiriyoruz. Çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizle yaşlılarımız çok mutlu oluyorlar. Projemizin şu anki hedefi 1 yıl." dedi.

Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Selma Ayar Geçgil de öğrenciler ile yaşlıların etkinliklerde sohbet ederek birbirlerinin yaşamları hakkında bilgi edindiğini söyledi.

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aytül Kamburoğlu ise salgın öncesinde lise öğrencilerinin yaşlıları evlerinde ziyaret ettiğini belirtti.

Salgın sonrasında çalışmayı yeniden düzenlediklerini anlatan Kamburoğlu, proje kapsamında atölyeler, yarışmalar ve el işi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Okulun 10. sınıf öğrencisi Abdullah Yavuzkaya da etkinliklerde yaşlıların hayat tecrübelerinden faydalandığını anlattı.

Kaynak: AA