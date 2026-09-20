Kocaeli Büyükşehir, yaya alanlarında bakım yapıyor, 74 personele yangın eğitimi verdi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya alanlarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince İzmit Hürriyet Caddesi ile Sekapark'taki yürüyüş güzergahlarında hasar gören kaldırım ve parke taşları yenileniyor.

Ekipler, saha kontrollerinin ardından yerinden oynayan taşları yeniden sabitliyor, kırılan ve kullanılamayacak durumdakileri de yenileriyle değiştiriyor.

Zemin bütünlüğünün bozulduğu alanlarda düzeltme çalışması yapan ekipler, yaya geçişini olumsuz etkileyebilecek kot farklılıkları ve zemin bozulmalarını gideriyor.

Yürüyüş güzergahlarındaki bordür ve taş kaplamalarda ihtiyaç duyulan bakımlar gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla, zemin bozukluklarının giderilmesi, yürüyüş yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Gebze'de yangın ve tahliye eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Gebze Teknik Üniversitesi ile Çayırova Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü personeline yangın ve tahliye eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurum ve kuruluşların yangın ve özel durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlenen eğitime 74 personel katıldı.

Faaliyette katılımcılara, yangın ve diğer özel durumlarda doğru hareket tarzları, ekiplerin görev ve sorumlulukları, tahliye esasları ve güvenli toplanma alanları hakkında bilgi verildi.

Teorik eğitimin ardından olası durum senaryosu üzerinden tahliye tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, personelin binayı güvenli ve düzenli şekilde tahliye etmesi, belirlenen toplanma alanına ulaşması ve ekiplerin koordinasyonu uygulamalı olarak test edildi.

Kaynak: AA