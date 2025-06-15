Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Babalar Günü'nü Video ile Kutladı

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından paylaştığı video kliple kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından video klip paylaştı. Klipte babaların sıklıkla kullandığı; 'Bu ışıklar niye yanıyor?', 'Bakarız', 'Hele o zaman bir gelsin de', 'Hiç gelmeseydin eve', 'O interneti kapattıracağım', 'İcat çıkartmayın', 'Pantolonumu getir', 'Bu kumanda nerede', 'Ben senin yaşındayken', 'Biz de genç olduk' ifadelerine yer verildi. Ayrıca, klipte Müslüm Gürses'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı kullanıldı. Klip, sosyal medyada beğeni topladı.