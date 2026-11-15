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Kocaeli Başkanı Büyükakın, Marmara'da İstanbul kaynaklı kirliliğe dikkat çekti

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Kocaeli Başkanı Büyükakın, Marmara'da İstanbul kaynaklı kirliliğe dikkat çekti
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara'ya bırakılan atık suyun yüzde 97'sinin İstanbul kaynaklı olduğunu söyledi. Büyükakın, günde 4,5 milyon ton atık suyun denize bırakıldığını ve üç yıl sonra ileri biyolojik arıtmada tek ilin Kocaeli olacağını belirtti.

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve atık su yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Marmara'ya bırakılan atık suların kaynağına dikkat çeken Büyükakın, "Arıtılmayan atık suyun yüzde 97'si İstanbul kaynaklıdır. Marmara'yı en çok İstanbul kirletiyor. Üç yıl sonra Türkiye'de tüm atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma yapan tek il Kocaeli olacak" dedi.

Programda İstanbul ile çevre konusunda yapıcı bir ilişki kurulup kurulamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Büyükakın, "Samimi söylemek gerekirse kuramıyoruz" ifadelerini kullandı.Marmara Denizi'nin korunması için bütün kıyı şehirlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Büyükakın, kirlilikle mücadelenin tek bir belediyenin çabasıyla sonuçlanamayacağına dikkat çekti.

'MARMARA'YA HER GÜN 4,5 MİLYON TON ATIK SU BIRAKILIYOR'

Büyükakın, Marmara Denizi'ne bırakılan atık su miktarına ilişkin şöyle konuştu:

"Marmara'ya kıyısı olan iller, günde 4,5 milyon ton atık suyu denize bırakıyor. Bunların sadece yüzde 53'üne ön arıtma yapılıyor. Bu miktarın yüzde 97'si İstanbul kaynaklı. Her gün 2,25 milyon metreküp su ön arıtmayla denize veriliyor. Geri kalanı ise arıtılmadan salınıyor. Yani kaba pisliği arıtıp geri kalanını denize bırakıyorlar" dedi.

'KOCAELİ, İLERİ BİYOLOJİK ARITMADA ÖRNEK OLACAK'

Büyükakın, Kocaeli'de atık suların tamamının biyolojik arıtmadan geçirilerek deşarj edildiğini belirtti. İleri biyolojik arıtmada ise yüzde 100 hedefine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükakın, 23 arıtma tesisinin tamamında biyolojik arıtma yapıldığını, bunlardan 2'sinde fosfor arıtmasının da tamamlanacağını söyledi. Büyükakın, "Üç yıl sonra Türkiye'de tüm atık su arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma yapan tek il Kocaeli olacak" dedi.

MARMARA İÇİN TÜM KIYI ŞEHİRLERİNE ÇAĞRI

Marmara'nın korunmasının ortak mücadele gerektirdiğini belirten Büyükakın, Kocaeli'de yürütülen dip çamuru temizliği ve çevre yatırımlarının diğer kıyı şehirlerinin de sorumluluklarını yerine getirmesiyle sonuç vereceğini söyledi. "Ben bir yandan Marmara'yı temizliyorsam yanımdaki şehir kirletiyorsa bunun bir anlamı yok" diyen Büyükakın, ortak mücadele çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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