Kocadere şehitleri törenle anıldı

YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan işgal kuvvetleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 şehit, olayın 105'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan işgal kuvvetleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 şehit anıldı. Kocadere şehitlerini anma programı, ilkokulun önündeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Kocadere Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehitliğe karanfiller bırakıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk şehitler için dua etti.

'AZİZ MİLLETİMİZİN YÜREĞİNE KAZINMIŞ DERİN ACIDIR'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, programda yaptığı konuşmada, "Bugün, 105 yıl önce Kocadere'de yaşanan büyük acıyı anmak, kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle yad etmek üzere bir aradayız. Hafızamızı tazelemek açısından neler yaşandığına kısaca bakmamız gerekiyor. İtilaf Devletleri'nin, kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik noktaları işgal etmelerine imkan tanıyan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin 7'nci maddesine dayanarak, Yalova ve çevresi, 15 Eylül 1920 tarihinde işgal edilmiştir. Devamında yine aynı madde gerekçe gösterilerek, Yalova'nın batısında bulunan Kocadere de dahil tüm köylerdeki silahlar toplatılmıştır. Ancak İtilaf Devletleri bununla da yetinmemiş, 24 Nisan 1921 günü, 300 kişiden oluşan Yunan birliği Kocadere'ye baskın düzenleyerek sistematik bir katliam başlatmıştır. Bu vahşet, 29 Nisan'da maalesef en acı noktasına ulaşmıştır. Silahlarını teslim eden masum insanların, köyün tüm ahalisinin toplandığı Bekir Çavuş'un evi ateşe verilmiş, kaçmaya çalışanlar ise kurşunlanmıştır. Bu insanlık dışı saldırı sonucunda 830 vatandaşımız şehit edilmiş, tarihe kara bir leke olarak geçen büyük bir katliam yaşanmıştır. 29 Nisan 1921'de, yalnızca kendi köylerinde, kendi yuvalarında huzur içinde yaşamak isteyen masum insanlar, hiçbir savunma imkanı kalmadan tarifsiz bir zulme maruz bırakılmıştır. Kocadere, o gün yalnızca bir köyün değil, insanlık vicdanının da ateşe verildiği yer olmuştur. Yaşanan bu katliam, sadece Kocadere'nin değil, aziz milletimizin yüreğine kazınmış derin bir acıdır. Aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna ne büyük bedeller ödediğinin ibret vesikalarından biridir. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden anma töreni, Mehter Takımı konseri ve katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

