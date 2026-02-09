Haberler

Edirne'de Kocadere Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kocadere Göleti'nin su seviyesi son yağışların ardından yükseldi. Kuraklık nedeniyle ciddi şekilde düşen doluluk oranı, üreticilerin su ihtiyacını karşılamasının yeniden mümkün hale gelmesini sağladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Kocadere Göleti'nin doluluk oranı, son yağışların ardından yükseldi. Gölette doluluk oranındaki artış, dronla görüntülendi.

Kocadere Göleti'nde, yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düştü. Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından ise göletin su seviyesi artarken, çevrede çiftçilik yapan üreticiler su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı. Yaklaşık 400 hektar alanda sulama yapılabilecek kapasiteye sahip göletin yeniden dolması, bölge çiftçisini sevindirdi. Gölette son yağışların ardından gözlenen doluluk oranındaki artış dronla görüntülendi.

