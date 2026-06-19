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Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Aktaş, Süngüt, Küplük ve Yanıksayvant mahallelerinde taşkınlara neden oldu. Ev ve yollarda su birikintileri oluşurken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde taşkınlar meydana geldi.

İlçeye bağlı Aktaş, Süngüt, Küplük ve Yanıksayvant mahallelerinde etkisini artıran sağanak, kısa süreli taşkınlara sebep oldu.

Evlerin bahçelerinden ve yollardan akan yağmur suyu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Taşkınlar yüzünden ana arterlerde toprak birikintileri oluştu.

Kocaali Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için temizlik çalışması başlattı.

Bölgede olumsuz bir durumun olmadığını belirten yetkililer, ani ve kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Davut Genç
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