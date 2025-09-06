Haberler

Kocaali'de Maden Deresi Yeniden Suya Kavuştu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde uzun süredir kuraklıktan etkilenen Maden Deresi, sağanak yağışların ardından yeniden su akmaya başladı. Vatandaşlar, deredeki suyun geliş anını cep telefonlarıyla kaydetti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, uzun süredir kuraklıktan etkilenen Maden Deresi'nde yağmurun ardından su akmaya başladı.

Sağanak yağışın ardından Maden Deresi, yeniden suyla buluştu. O anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Yurdun kuzeybatı kesiminde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren yağışlar etkili oldu.

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında bulunan tarihi Maden Deresi, bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yeniden suyla buluştu. Kuraklık nedeniyle bir süredir su akışının durduğu derede, yağışların ardından yeniden su akmaya başladı.

Bölgede bulunan vatandaşlar, derede suyun geliş anını cep telefonuyla kaydetti.

Derenin suya kavuştuğu anı cep telefonuyla kaydeden Mehmet Çalık, "Su hayattır, su hayattır. Maden Deresi yeniden suyla buluştu. Şükürler olsun ya Rabbi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
