Kocaali'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Baba ve Kızı Kurtarıldı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren İsa Horoz (45) ve kızı M.H. (12) cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. İsa Horoz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi sahilinde meydana geldi. İsa Horoz ve kızı M.H., denize girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranlar, suya daldı. Baba ve kızı sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Horoz ile kızı, ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, durumu ağır olan baba İ.H. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı