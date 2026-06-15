Haberler

Kocaali'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Baba ve Kızı Kurtarıldı

Kocaali'de Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Baba ve Kızı Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılan baba ve kızı cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Baba İsa Horoz'un hayati tehlikesi bulunurken, kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren İsa Horoz (45) ve kızı M.H. (12) cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. İsa Horoz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi sahilinde meydana geldi. İsa Horoz ve kızı M.H., denize girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranlar, suya daldı. Baba ve kızı sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Horoz ile kızı, ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, durumu ağır olan baba İ.H. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı

ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı

Tarihi anlaşma basına sızdı! Gündem yaratacak 300 milyar dolar detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek

Trump'tan anlaşma sonrası yeni mesaj! Orta Doğu vurgusu dikkat çekti
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Günlerdir beklenen isim açıklanıyor
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Beyaz Saray’a giden ünlü isim gözaltına alındı! Nedeni hayli garip

Beyaz Saray’a giden ünlü isim gözaltına alındı! Nedeni hayli garip

Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?

Plajda yanına yaklaşıp tuhaf sorular soran adamı böyle ifşa etti
Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu

Kerem'in maçtan çıkmama sebebi belli oldu
46 yaşındaki Eda Taşpınar'ın bikini kombini olay oldu

46 yaşındaki Eda Taşpınar'ın bikini kombini olay oldu