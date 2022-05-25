Koca: Maymun Çiçeği Vakası Görülmedi, Pandemi Sebebi Olacağına İnanmıyorum - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun çiçeğiyle ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Olduğunda bunu açıklamış ve bildirmiş oluruz. Maymun çiçeği hastalığı, bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enflasyonuyla bulaşmadığını, daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. Bu konuda gereksiz tedirginlik oluşmamalı" dedi.

Tbmm Genel Kurulu'nda nöbetçi bakan olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'e gelişinde parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

"PANDEMİ SEBEBİ OLACAĞINA İNANMIYORUM"

Son zamanlarda gündemde olan 'maymun çiçeği' virüsünün sorulması üzerine Koca, "Yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak gerektiği kanaatindeyim. Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Olduğunda bunu açıklamış ve bildirmiş oluruz. Maymun çiçeği hastalığı, bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enflasyonuyla bulaşmadığını, daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. Bu konuda gereksiz tedirginlik oluşmamalı. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini de Bakanlığımız yakın takip etmekte. Bu çerçevede söylenmesi, dikkat edilmesi gereken durum olursa açıklamış oluruz" dedi.

"AMERİKA BAŞTA OLMAK ÜZERE BAZI ÜLKELERİN CANLI VİRÜSÜ İMHA ETMEDİĞİNİ, AŞI OLARAK GELİŞTİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Koca, "Aşı ile ilgili çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili dünyada 1970'den bu yana dünyada geliştirilmediğini biliyoruz. Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediğini, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla Bilim Kurulu ile özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili istişare halindeyiz ama dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının imha edildiğini olmaması gereken, bir geçmiş dönem yaşanmışken, gereğinin yapılmadığını görüyoruz" dedi.

"BİRAZ SABIRLI OLALIM"

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme gelip gelmeyeceği sorusu üzerine ise Koca, şunları söyledi:

"Müjdeyi Cumhurbaşkanımız 14 Mart günü bildiğiniz gibi vermişti. Sağlık çalışanları, başta hekimler olmak üzere beş madde özetlemişlerdi. Sağlıkta şiddet ve malpraktis yasaları Meclis'ten geçti, Cumhurbaşkanlığımız imzasında. Bugüne kadar hiçbir meslek grubuna yapılmamış olan bir yasal çalışma şiddette yapıldı ve sağlık çalışanlarına ve hekimlere dönük yapılan şiddete katalog suçlarına alındı. Yani bir cinayetle aynı kategoride yer almış oldu. Malpraktis konusu, dünyanın çözemediği, başta Amerika'nın çok sorunlar yaşadığı, üstesinden gelemediği bir konu olduğunu biliyoruz. Hatta birçok hastanenin altlarında avukatlık bürolarının olduğunu biliriz. Hekimlerin sigorta şirketleriyle avukatlar arasında sıkıştığını çok iyi biliyoruz. Türkiye, dünyada benzeri olmayan şekilde malpraktis sorununu kökten çözmüş oldu. Cumhurbaşkanımızın verdiği ikinci müjdeydi.

Emeklilik ile ilgili genel çerçeve içinde çalışılıyor. Özlük haklarıyla ilgili çalışma da yapılıyor. Sayın Grup Başkanvekilimizin açıklamasıyla mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini ifade etmişlerdi. Bu ay geleceğini düşünüyoruz. Meclis'in iradesinde olduğunu ve yakın zamanda geleceğini tahmin ediyorum. Hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız özellikle bu dönemde Cumhurbaşkanımızın müjdelediği beş maddenin gündeme girmesiyle ciddi anlamda sorunların çözüleceğini ve önümüzdeki dönemde devletin bu anlamda yapılması gerekeni yaptığı hepimiz görmüş olacak. Tedirgin olmaya gerek yok. Biraz sabırlı olalım, çok uzun sürmeyecek. Temmuzdan önce olacağını söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarımız temmuz zammı ile bunun geçiştirileceği yaklaşımı içindeler. Böyle bir durum olmayacağını, Grup Başkanvekilimiz mayısta geleceğini ifade etmiş oldular. Şu çok önemli. Biz sağlık çalışanları ve hekimler olarak, hekimliğin saygınlığını asla kaybetmemeliyiz. Bu son derece önemli. Bu sorunların hepsi çözülür. Ama hekimliğin saygınlığı kaybedilirse, biz mesleğimizden haz duyamayız. Pandemi döneminde vatandaşımızın gönlündeki yer ettiğimiz saygınlığı, birtakım heyecanlarla lütfen kaybetmeyelim. O saygınlığımızı koruma noktasında hepimizin bir çaba içinde olması gerekiyor."

"VAKA SAYISI BİNİN ALTINA İNMEDİ"

Vaka sayısı binin altına indiğinde maskelerin tamamen kalkıp kalmayacağına ilişkin Koca, "Binin altına inmedi. Üç gün üst üste olduğunda olacağını söylemiştim" yanıtı verdi.

"BİRÇOK İLDE YOĞUN BAKIMLAR KAPALI"

Yoğun bakımda COVİD'li hasta olup olmadığı sorusu üzerine ise Koca, "Yoğun bakımda hastalarımız var ama sayı son derece düştü. İlk pandemiden sonraki vakaların neredeyse altı yedide birine kadar indi. Birçok ikimizde yoğun bakımların kapalı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.