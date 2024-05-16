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Kobani Davası Karar Duruşması Öncesi Sincan Cezaevi'nde Yoğun Güvenlik Önlemleri

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görülecek Kobani Davası öncesi Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

HABER: ESRA TOKAT - KADİR DEVİR KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA)- Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görülecek Kobani Davası öncesi Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın yanısıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda bugün karar duruşması görülecek. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye'nin pek çok şehrinden 300'e yakın avukatın ve yüzlerce vatandaşın izlemeye geldiği duruşmanın görüleceği Sincan Cezaevi önünde onlarca çevik kuvvet aracı, TOMA araçları, yüzlerce çevik kuvvet polisi ve özel harekat polisleri de konuşlandırılmış durumda. Sincan Cezaevi etrafında yaklaşık bir buçuk kilometrelik güvenlik koridoru oluşturulurken, havadan da polis helikopteri devriye uçuşu yapıyor.

Duruşma saat 10.00'da başlayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sincan Cezaevi Kobani Davası Ankara Güvenlik Hukuk Politika Güncel Haberler

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