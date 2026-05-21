Karaman'da üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilere belgeleri verildi. Rektör Gavgalı, mezuniyetin yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonundaki törende, öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca üretmeyi, çözüm geliştirmeyi, ekip çalışmasını ve sorumluluk almayı öğrendiklerini belirtti.

Mezun olan öğrencileri kutlayan Gavgalı, "Unutmayın ki mezuniyet bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Başarının temelinde dürüstlük, disiplin, çalışkanlık ve sorumluluk bilinci vardır. Kariyer yolculuğunuzda karşılaşacağınız zorluklardan korkmayın. Kendinize güvenin, üretmeye devam edin ve her zaman daha iyisini hedefleyin." diye konuştu.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Bilgiç ise öğrencilerin eğitim hayatları boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiğini anlatarak,"Bugün sadece bir mezuniyet günü değil, aynı zamanda emeklerinizin, sabrınızın ve hayallerinizin karşılığını aldığınız çok özel bir gündür. Azminizle, çalışkanlığınızla ve inancınızla bugünlere ulaştınız. Sizleri sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
