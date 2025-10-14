KMÜ Öğrencilerinden Engelliler için Camilerde Tekerlekli Sandalye Destek Projesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İlahiyat Fakültesinden iki öğrenci, engellilerin ibadetlerinde cemaatle bir olma ruhunu yaşayabilmeleri için temin ettikleri 18 tekerlekli sandalyeyi camilere bağışladı.

KMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Başkonak danışmanlığında, "Tekerlekli Sandalye Destekli Engelsiz İbadet Uygulamaları-Elim Olur musun?" isimli bir proje hazırlayan İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Necla Doğan ve Neslihan Doğan, bu projeyle TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK desteğiyle aldıkları 3 sandalye sayısını, hayırseverlerin de yardımıyla 18'e çıkaran öğrenciler, tekerlekli sandalyeleri bedensel engelli cemaati olan 18 farklı camiye bağışladı.

Doç. Dr. Mustafa Başkonak, AA muhabirine, camilerin bedensel engelli bireyler için daha ulaşılabilir ve rahat ibadet edilen bir yer olması için böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

"Bazen birinin elinden tutmak tüm dünyayı değiştirmeye bedel"

Tekerlekli sandalye verilen camilerin öğrenciler tarafından araştırıldığını, bedensel engelli cemaati olan camilerin öncelikli olarak seçildiğini belirten Başkonak, şunları kaydetti:

"Bu destekle 3 sandalye aldık. 15 sandalyeyi de öğrencilerimiz kendi imkanlarıyla toplayarak camilerimize hediye ettiler. Düşünün, 'Namaz kılmak istiyorsunuz, camiye gidiyorsunuz ama caminin içine erişemiyorsunuz. Caminin girişindeki sandalyelerde ya da ayakkabılığın yanında namaz kılabiliyorsunuz.' Tekerlekli sandalyeyle birey caminin içinde istediği her yerde, cemaate katılarak onlarla bir olma ruhunu yaşıyor. Bu, camilerdeki erişilebilirlik problemini ortadan kaldırıyor ve cemaatte dini toplumsal farkındalığı, engelli bireylere de dini sosyalleşmeyi gerçekleştiriyor. İkisi bir araya geldiğinde ümmet olabilme, bir olabilme duygusuna katkı sağlıyor. Öğrencilerimizin bu farkındalığa sahip olarak hem din eğitimi alanında hizmet vermiş olmaları hem de bu şekilde insanları yetiştirecek olmaları bizim asıl hedefimiz. Bazen birinin elinden tutmak tüm dünyayı değiştirmeye bedel."

"Engellilerin sadece belli günlerde değil, her zaman hatırlanması gerektiğine inanıyoruz"

Projede araştırmacısı İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi yüzde 68 görme engelli Neslihan Doğan, projeleriyle toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Engelli bireylerin daha rahat ibadet etmesine vesile olmanın kendilerini mutlu hissettirdiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Camilerde zorlanan kişilerin rahat ibadet etmesini istiyorduk. Toplumsal farkındalık oluşması için böyle bir proje hazırlamaya karar verdik. Bizim için en önemli şey projenin sürekli olarak devam etmesi. Artık camilerde ortopedik engelli kardeşlerimiz istedikleri yerde namazlarını kılabilecek, ibadetlerini daha rahat yapabilecekler. Projeyle toplumsal farkındalık, empati ve paylaşmanın önemini yaşayarak öğrenmiş olduk. Engellilerin sadece belli günlerde değil, her zaman hatırlanması gerektiğine inanıyoruz."

Doğan, bir şey yapılmak isteniyorsa engellerin önemli olmadığını, bir çözümün her zaman bulunduğunu vurguladı.

Bedensel engelli 69 yaşındaki Hasan Özel de eskiden arka saflarda namaz kıldığını anlattı.

Projeden oldukça memnun olduğunu aktaran Özel, kendilerini düşünen öğrencilere teşekkür ederek, projenin her camiye yayılmasını istediğini söyledi.