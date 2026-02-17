Haberler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde cübbe giyme töreni düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde cübbe giyme töreni düzenlendi
Güncelleme:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende, rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, üniversitenin gelecekteki hedeflerinden ve akademik başarının öneminden bahsetti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Akademik Performans ve Cübbe Giyme Töreni" gerçekleştirildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 2025'in üniversiteleri için önemli gelişmelere sahne olduğunu söyledi.

Gavgalı, 2026'da da nitelikli yayın sayısının artırılması, uluslararası proje ortaklıklarının genişletilmesi ve girişimcilik çalışmalarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam ise akademik başarının sabır, disiplin ve ilme adanmışlığın sonucu olduğunu belirtti.

Üniversitelerin şehirlerin ufkunu genişleten ve topluma yön veren ilim merkezleri olduğuna dikkati çeken Sağlam, üniversitenin kentin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı yönetim ve akademik kadroya teşekkür etti.

Program, doçentlik ve profesörlük unvanına yükselen öğretim üyelerine cübbelerinin giydirilmesi ve çeşitli alanlarda başarı gösteren akademisyenlere belge takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
