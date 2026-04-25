KLÜ Genel Sekreteri Şimşek'e ziyaret

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Gökhan Saygı ve Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emrehan Yavşan, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında bilgi verdi.

Üniversiteler arası iş birliğinin önemine değinen Şimşek, kurumların tecrübe paylaşımı yapmasının öğrencilerin kariyer yolculuğuna büyük katkı sağladığını vurguladı.

Kırklareli Üniversitesinin hızla büyüyen bir eğitim yuvası olduğunu belirten Şimşek, "Diğer üniversitelerimiz ve paydaş kurumlarımızla iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize en iyi imkanları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.