Klasik Gitar Virtüözü Julia Schuler İstanbul'da Konser Verdi

Klasik gitar virtüözü Julia Schuler, farklı kültürlerden esinlendiği repertuarını müzikseverler için seslendirdi.

Arjantinli gitar virtüözü Ricardo Moyano'nun konuk sanatçı olarak sahne aldığı konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi.

Schuler, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada Almanya'nın Berlin şehrinden geldiğini ve İstanbul'da ilk kez dinleyicilerle buluşacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İstanbul'a ilk kez geliyorum. Şehri henüz çok fazla gezmedim ama İstanbul'u keşfetmek için biraz daha kalacağım." dedi.

Farklı ülkelerin ve kültürlerin müziklerini seslendireceğini ifade eden genç virtüöz, seslendirdiği Türkçe eserlere ilişkin "Bence Türkçe telaffuz kolay, çok karmaşık değil. Fakat Türkçe gramer ve konuşma, bunlar benim için gerçekten farklı ve çok zor. Ama Türkçe öğreneceğim." değerlendirmesini yaptı.

Schuler, daha önce Ankara'da müzikseverlerle buluştuğunu, sosyal medyadan tanıyanların kendisini dinlemek için uzaklardan geldiğini, bunu çok özel bulduğunu anlattı.

Çaldığı ve söylediği şarkılara ilişkin Schuler, "Seçtiğim şarkılar, bana bir şeyler hissettiren, duygusal bağ kurduğum şarkılar. Ayrıca, seçtiğim şarkıların çoğu daha derin anlamlar içeriyor. Aşk, barış ya da insanları birbirine bağlayan şeyler hakkında. Bu benim için çok önemli." görüşünü paylaştı.

Neden gitarı seçtiğinin sorulması üzerine sanatçı, "Babam da gitar çalıyordu. Küçük bir çocukken bana ne çalmak istediğimi sordular. Ben de 'Gitar çalmak istiyorum.' dedim. O zamandan beri de hiç bırakmadım." diye konuştu.

"Julia Schuler, inanılmaz yetenekli bir müzisyen"

Arjantinli gitar virtüözü Ricardo Moyano ise ülkesinde müzik yapmanın çok doğal bir şey olduğunu, kendisinin de müziğe keman ve piyano ile başladığı ve gitar ile devam ettiğini söyledi.

Julia Schuler ile birlikte gitar çalmaktan büyük bir zevk ve onur duyduğunu dile getiren Moyano, "İnanılmaz yetenekli bir müzisyen ve en önemlisi çok iyi bir insan. Benim için bu en önemli şey ve inanılmaz gitar çalıyor. Sadece klasik repertuvar değil, dünya halk müzikleriyle de ilgileniyor." şeklinde konuştu.

Konsere davet ettiği için Schuler'e teşekkür eden Moyano, sanatçının farklı ülkelerin müziklerini çalmasının önemini vurgulayarak, "Mesela 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eseri, benim gitar için yazdığım bir düzenleme. Ben gitarla çalıyorum sadece, notaları ona verdim. O hem çalıyor hem söylüyor. O zaman çok daha değerli oluyor bence böyle daha güzel." ifadesini kullandı.

Konserde klasik gitarın uluslararası temsilcilerinden olan Julia Schuler, konuk sanatçı Ricardo Moyano ile farklı coğrafyaların ezgilerini müzikseverlerle buluşturdu.

Türk, Brezilya ve Akdeniz müziklerinden eserleri klasik gitarla yorumlayarak dinleyicilere sunan sanatçı, Aşık Veysel'in "Kara Toprak" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım", Ali Ekber Çiçek'in "Haydar Haydar", "Üsküdar'a Gider İken", "Bir Gönüle Aşk Girince", "Drama Köprüsü" gibi Anadolu ezgilerinin yanı sıra dünya müziğinden seçme eserler de seslendirdi.