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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Yangın Söndürme Helikopteri Teslim Programına Katıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yer aldığı heyetle KKTC'yi ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye tarafından görevlendirilen 2,5 ton su kapasiteli yangın söndürme helikopteri KKTC'nin hizmetine sunuldu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da yer aldığı heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Yılmaz, ziyaret kapsamında Türkiye tarafından görevlendirilen yangın söndürme helikopterinin KKTC'nin hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da yer aldığı heyetle, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliğini geliştirmek amacıyla KKTC'yi ziyaret etti. Yılmaz, ziyaret kapsamında düzenlenen yangın söndürme helikopteri teslim programına katıldı.

Program kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından KKTC'de görevlendirilen yangın söndürme helikopterinin hizmete alındığını bildiren Yılmaz, helikopterin özellikle yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde görev yapacağını ifade etti.

Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, 2,5 ton su atma kapasitesine sahip ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkan helikopter, orman yangınlarına hızlı müdahale imkanı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, helikopterin KKTC'nin yangınla mücadele kapasitesini güçlendireceğini ve ülkenin doğal zenginliklerinin korunmasına katkı sunacağını belirterek, iş birliğinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: ANKA
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