KKTC Çalışma Bakanı Hasipoğlu, Somali Aile Bakanı Makhzoumi ile Pakistan'da görüştü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Hatice El Makhzoumi ile bir araya geldi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkelerinin Kalkınmasında Kadınların Rolü" konulu 9. Bakanlar Konferansı'na katılan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu, Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Makhzoumi ile görüştü.

Görüşmede, KKTC ile Somali arasındaki dostane ilişkilerin daha da ileriye taşınması yönünde atılabilecek somut adımların ele alındığı bildirildi.

KKTC ile Somali meclisleri arasında dostluk gruplarının oluşturulmasına yönelik önerinin görüşmede ele alındığı ve iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Açıklamada, Hasipoğlu ve Makhzoumi'nin aile, işgücü, eğitim ve sosyal politikalar alanlarında geliştirilebilecek işbirliği imkanlarını değerlendirdikleri belirtilerek, KKTC'de eğitim gören Somalili öğrencilerle ülkedeki işgücüne yönelik ortak çalışmaların artırılması konusunda fikir birliğine vardıkları aktarıldı.

Görüşme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, KKTC'nin uluslararası platformlarda dost ve kardeş ülkelerle kurduğu yapıcı diyaloğun her geçen gün güçlendiğini belirterek, karşılıklı temasların artırılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıyacağına işaret etti.

Makhzoumi de KKTC ile her zaman samimi ve güçlü ilişkiler içerisinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Bakan Hasipoğlu'na teşekkür etti.