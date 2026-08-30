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KKTC'den Girne açıklarındaki gemi kazasına sağlık seferberliği

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- "Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş, limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemideki yolculara müdahale için hem limanda hem de hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne'de alabora olan gemiye ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yolcu gemisinin alabora olmasının ardından ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, "Olası ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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