KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC bayrağı asıldı

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk ve KKTC bayrakları asıldı.

KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü İstanbul'da da kutlanıyor.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne KKTC ve Türk bayrağı asılırken, Galata Kulesi'ne de Türkçe ve İngilizce "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü kutlu olsun." mesajı ile KKTC bayrağı yansıtıldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
