KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için F-16 uçaklarının adaya konuşlanmasını değerlendiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), güvenliğinin sağlanması için adaya F-16 uçaklarının konuşlanmasının değerlendirildiğini bildirdi.

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
500

