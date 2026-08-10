Tirmen'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Tirmen'de ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Dairesi, itfaiye ekipleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopter ile müdahale ediliyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesine bağlı Tirmen bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.
KKTC Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa ilçesine bağlı Tirmen'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına, karadan Orman Dairesi ve itfaiye ekipleri, havadan ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopter katılıyor.
Yetkililer yangının çıkış sebebinin araştırıldığını kaydetti.
Kaynak: AA