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KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

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KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente gelen Tatar, Nevşehir Belediyesini ziyaretinde Başkan Rasim Arı tarafından karşılandı.

Görüşmenin ardından Arı, Tatar'ı ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

İkili daha sonra hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA
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