KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünde İstanbul'da törenle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve beraberindeki heyet anıta çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Mendeli, KKTC'nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Gürcistan'daki uçak kazası nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Mendeli, kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık yolunda ağır bedeller ödediğini vurgulayan Mendeli, "Bugün özgürce yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve her zaman yanımızda olan anavatan Türkiye'ye borçluyuz." ifadesini kullandı.

Mendeli, Kıbrıs meselesinin yıllardır süren müzakerelerde Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını, Rumların yönetim ve zenginlikleri paylaşmak istemediğini aktararak, Kıbrıs Türk halkının, bağımsızlığından ve egemenliğinden vazgeçmeyeceğini, ikinci sınıf vatandaş olmayacağını kaydetti.

Konuşmasının ardından Mendeli anı defterini imzaladı.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, 3. Kolordu Komutanlığından Tuğgeneral Birol Arslan, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı. Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.