KKTC'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümü Londra'da Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü, İngiltere'nin başkenti Londra'da verilen resepsiyonla kutlandı.

KKTC'nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Türk ve Kıbrıs Türk toplumundan davetliler katıldı.

Resepsiyon, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan Türk askerleri için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, yaptığı konuşmada, "Kıbrıs adasının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı, yüz yıllardan bu yana adada var oluş mücadelesi vermektedir. Kıbrıs Türk halkının kendi devletini ilan etmesine giden yol, hiç kolay olmamıştır. Kıbrıs Türkleri, Rum-Yunan zulmü nedeniyle büyük acılar çekmiştir." dedi.

Kıbrıslı Türklerin 1963-1974 yılları arasında adanın, yüzde 3'lük kısmı olan kuşatılmış bölgelerinde yaşamaya zorlandığını anlatan Atılgan, "Kıbrıs Türklerinin 103 köyü, Birleşmiş Milletler Barış Gücü de dahil tüm dünyanın gözü önünde yok edildi. Kıbrıs Türk halkının 11 yıl boyunca yaşadığı mezalime son veren ve bugün hala barışı sağlayan yegane taraf, 1960 uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde 1974'te adaya müdahale eden ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'dir." diye konuştu.

Atılgan, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme hakkını kullanarak 42 yıl önce KKTC'yi dünyaya ilan ettiğini belirterek, "Kıbrıs Türk tarafı maruz kaldığı tüm zorluklara rağmen Kıbrıs Rum tarafıyla yeniden ortaklık kurma ihtimaline kapıyı her zaman açık bırakmış ve bir anlaşmaya varmak amacıyla 1968 itibariyle müzakerelere katılmıştır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın, Rum tarafına adanın meşru temsilcisi olarak davranmasının Kıbrıs'ta kalıcı anlaşmanın sağlanmasının önünde engel olduğunu vurgulayan Atılgan, İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun KKTC'ye bağlı nesiller yetiştirmesinin önemine işaret etti.

"Genç devletimiz gücünü ana vatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinden almaktadır." diyen Atılgan, KKTC'ye uygulanan ambargoların insan haklarına aykırı ve haksız olduğunu söyledi.

Atılgan, Kıbrıs Türklerinin adanın eşit sahibi olduğunu yineleyerek, bu statünün kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin artan bir silahlanma içinde olduğunun altını çizen Atılgan, "Kıbrıs Türk halkı için Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devam elzemdir, hayatidir ve kırmızı çizgimizdir." dedi.

Resepsiyon, davetlilere ikramların sunulmasının ardından sona erdi.