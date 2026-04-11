Haberler

Kameralar Arda Güler'i çekiyordu! Arda'dan hocasına dikkatleri çeken hareket

Kameralar Arda Güler'i çekiyordu! Arda'dan hocasına dikkatleri çeken hareket
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in Girona ile oynadığı mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler'in oyuna girmek için ısındığı sırada Real Madrid'in kondisyon antrenörü Antonio Pintus'a yaptığı hareket kameralara yansıdı.

LaLiga'nın 31. haftasında  Real Madrid, sahasında ağırladığı Girona ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. 

ARDA GÜLER YEDEK BAŞLADI 

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 64. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

HOCASINA YAPTIĞI HAREKET KAMERALARA YANSIDI

Arda Güler'in oyuna girmek için ısındığı sırada Real Madrid'in kondisyon antrenörü Antonio Pintus'a yaptığı hareket dikkatleri çekti. Önündeki Pintus'un önce omzuna dokunan ardından ise kafasından su döküyormuş gibi yapan Arda Güler, daha sonra antrenörüyle kucaklaştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 48 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki milli yıldız, 4 gol ve 13 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

