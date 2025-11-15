Haberler

KKTC'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümü Belçika'da Kutlandı

KKTC'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümü Belçika'da Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü, Brüksel'deki temsilcilikte düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Etkinlikte KKTC Brüksel Temsilcisi ve Türk Büyükelçileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü, Belçika'da KKTC Brüksel Temsilciliği'nde verilen resepsiyonla kutlandı.

KKTC Brüksel Temsilcilik konutunda düzenlenen davette, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Gizem Alpman ve eşi Jentoff Celen tebrikleri kabul etti.

Resepsiyona, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Korgeneral Kemal Turan, Askeri Ateşe Albay Ramazan Türkmen, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz'ün yanı sıra çok sayıda diplomat, asker ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Davete gelenler arasında AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan'ın yanı sıra Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da yer aldı.

Resepsiyon, davetlilere ikramların sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...

Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.