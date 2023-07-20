KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir'de Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi. Törene İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nun yanı sıra askeri erkan ile çeşitli kurumlardan temsilciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Başkonsolos İnanıroğlu, konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini vurgulayarak Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti ve eşit egemenlik ve eşit uluslararası statüde iki devletli çözüm politikalarını dünyaya duyuracaklarını ifade etti. Tören, öğrencilerin şiir okuması ve konserle sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" nedeniyle İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nun yanı sıra askeri erkan ile çeşitli kurumlardan temsilciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkonsolos İnanıroğlu, törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Harekat ile adaya huzur ve güven geldiğini kaydeden İnanıroğlu, şunları söyledi:

"Adanın tek sahibi olduğu iddiasındaki hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin halen değişmediği gerçeği, geçtiğimiz haziran ayında bir Türk kızına yönelik yapılan ırkçı saldırıdan anlaşılabilir. Bu nedenle biz Kıbrıs Türkleri kendi yolumuzda ilerleyerek Kıbrıs'ta eşit egemenlik ve eşit uluslararası statüde iki devletli çözüm politikamızı dünyaya duyurmalıyız."

Kıbrıs Türkü olarak yollarına anavatan Türkiye'nin desteğiyle devam edeceklerini vurgulayan İnanıroğlu, "Uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı ve egemen bir devlet olduğu gerçeğini görmeleri ve ada üzerindeki haklarımızı korumak için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin gününün önemine ilişkin okuduğu şiirler ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosunun konseriyle sona erdi.