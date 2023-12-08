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KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İsias Oteli davasını takip ediyor

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KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye ve KKTC'nin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Oteli davasını yakından takip ettiğini belirtti. Oğuz, Türkiye'nin bu davayı yakından takip etmesinin KKTC için önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye ve KKTC'nin, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Oteli davasını yakından takip ettiğini belirtti.

Oğuz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Lefkoşa'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan İsias Oteli davasını yakından takip ettiğini gösterdiğini dile getiren Oğuz, "Bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, herkesin, başta aileler olmak üzere yüreğine su serptiniz." dedi.

Oğuz, Türkiye'nin bu davayı yakından takip etmesinin KKTC için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Tabii ki ölenleri geri getirmiyor ama adalet anlamında yüreklere su serpecek bir teselli olacak." diye konuştu.

İsias Oteli davasının ilk duruşmasının 3 Ocak 2024'te yapılacağını ifade eden Oğuz, KKTC olarak bu davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Bu konuda yaptığı açıklamadan ve yakın ilgisinden dolayı Tunç'a teşekkür eden Oğuz, Tunç ile ayrıca içişleri bakanlıklarıyla ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Oğuz, buradan sonra Adalet Bakanı Tunç ile KKTC Merkezi Cezaevi'ni ziyaret edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Türkiye Kıbrıs Deprem Politika Güncel Haberler

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