KKTC Heyeti İran'da İsrail Saldırısı Nedeniyle Mahsur Kaldı

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KKTC Dışişleri Bakanlığı, sağlık turizmi etkinliğine katılmak üzere İran'da bulunan heyet üyelerinin İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkelerine dönemediğini açıkladı. Heyet, Türkiye'nin İran Büyükelçiliğinde güvende. Bakanlık, dönüş için yoğun çalışmalara devam ediyor.

(ANKARA) - KKTC Dışişleri Bakanlığı, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 11-13 Haziran 2025 tarihlerinde İran'ın Hamadan şehrinde gerçekleştirmiş olduğu 3. EİT Sağlık Turizmi Konferans ve Fuarları Etkinliğine katılmak üzere İran'da bulunan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında, Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Dr Hakan Ataç'tan oluşan heyetimizin bugün ülkemize dönüş yapması beklenmekteydi. Ancak heyet üyelerimiz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı nedeniyle tarifeli uçuşlarının iptal olmasından dolayı ülkemize seyahatlerini gerçekleştirememişlerdir. Heyet üyelerimiz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin İran Büyükelçiliğinde misafir edilmekte olup, güvendedirler" açıklamasını yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırısıyla birlikte İran'da bulunan KKTC vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 11-13 Haziran 2025 tarihlerinde İran'ın Hamadan şehrinde gerçekleştirmiş olduğu 3. EİT Sağlık Turizmi Konferans ve Fuarları Etkinliğine katılmak üzere İran'da bulunan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında, Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Dr Hakan Ataç'tan oluşan heyetimizin bugün (13 Haziran 2025) ülkemize dönüş yapması beklenmekteydi. Ancak heyet üyelerimiz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı nedeniyle tarifeli uçuşlarının iptal olmasından dolayı ülkemize seyahatlerini gerçekleştirememişlerdir.

Heyet üyelerimiz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin İran Büyükelçiliğinde misafir edilmekte olup, güvendedirler. Heyetimizin mümkün olan en kısa süre içinde ve en güvenli şekilde ülkemize dönüşlerinin temin edilmesi maksadıyla Bakanlığımızın yoğun çalışmaları sürmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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