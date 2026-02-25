KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 10 bin doz şap aşısı teslim etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bölgede görülen şap hastalığı vakalarına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 10 bin doz şap aşısı gönderdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Veteriner Dairesi ekiplerince Güney Kıbrıs'a gönderilmesi planlanan 20 bin doz şap aşısının 10 binlik ilk partisinin bugün teslim edildiği bildirildi.

Teslimatın bölgede görülen şap hastalığı vakalarına karşı yürütülen mücadele kapsamında yapıldığı belirtilen açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla teknik işbirliğinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kalan 10 bin doz aşının ise ilerleyen günlerde teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Öte yandan Politis gazetesine göre, Güney Kıbrıs'ta, Larnaka bölgesindeki bazı mandıra ve besi çiftliklerinde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından dün Koordinasyon Merkezi oluşturuldu ve hayvan itlafları başladı.

Şap hastalığının hızla yayılması ve birçok çiftlikte görülmesi üzerine Güney Kıbrıs'ın tamamının 21 günlüğüne karantinaya alındığı bildirilmişti.