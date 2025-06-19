KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Bu paylaşım, İsrail'in geleneksel yalan ve iftiralarından biridir ve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Bu paylaşım, İsrail'in geleneksel yalan ve iftiralarından biridir ve şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yetkisini kullanarak akan kanı durdurduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Soykırımcı (Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, ana vatanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler yer aldı. Bu paylaşım, İsrail'in geleneksel yalan ve iftiralarından biridir ve şiddetle reddediyoruz."

Türkiye'nin garantörlük haklarını kullanarak Kıbrıs Türklerine yönelik soykırımı önlediğine ve Ada'da barış ile huzuru sağladığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, "Ana vatanımız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman hak ve adaletin yanında kararlılıkla durmaktadır. Gazze'de insanlık suçu işlemeyi sürdüren İsrail'in, yalan ve iftiralarla suçlarını örtbas etmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?

Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.