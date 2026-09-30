KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ABD'de Atlantic Council toplantısına katıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul çalışmaları için bulunduğu New York'taki temaslarının ardından geçtiği Washington'da temaslarını sürdürüyor.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Washington programı kapsamında ilk olarak ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantic Council'de düzenlenen toplantıya katıldı.

Ertuğruloğlu, akademisyenler, analistler ve kurum yetkililerinin yer aldığı basına kapalı toplantıda, Kıbrıs konusuna ilişkin kapsamlı sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Temasları çerçevesinde bir diğer düşünce kuruluşu Hudson Institute yetkilileriyle de bir araya gelen Ertuğruloğlu, düzenlenen sohbet toplantısında Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ayrıca, bazı yetkililerle de görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na ABD ziyaretinde, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, Emekli Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı, Danışman Selen Küçük ve 3. Sekreter Enis Porat eşlik ediyor.

Kaynak: AA