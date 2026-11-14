KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 43. yıl dönümünde KKTC'nin var olacağını söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin Mustafa Kemal Atatürk'ten örnek aldıkları mücadeleyle kurdukları devletin gelecekte de var olacağını belirterek, "KKTC, Türk ulusunun onuru ve prestijidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının en olumsuz koşullarda dahi Rum boyunduruğuna girmemek için verdiği destansı varoluş mücadelesine dikkati çekerek, bu mücadelenin aynı zamanda tüm Türk dünyasının geleceği için olduğunu söyledi.

Kıbrıs meselesinin Türk milletinin milli davası olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de tüm Türk dünyasının hakkı, hukuku, çıkarları ve güvenliği için var olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz'de güç bulundurma yarışına giren birçok devlete karşı verilen mücadelenin sonraki yıllarda daha iyi anlaşılacağını ifade ederek Türk dünyasının, üyesi KKTC'ye daha fazla önem vermesi gerektiğine dikkati çekti.

Uzun direniş sonucunda 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilan edildiğini anımsatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin Mustafa Kemal Atatürk'ten örnek aldıkları mücadeleyle kurdukları devletin gelecekte de var olacağını vurguladı.

Ertuğruloğlu, "KKTC, Türk ulusunun onuru ve prestijidir! Ve her zaman söyledik: KKTC, tarihe bir şaka olsun diye de kurulmuş devlet değildir. Devletimizle, ana vatanımız ile ve Türk dünyası ile her zaman gurur duyan insanlarız. 15 Kasım'ı coşkuyla kutlayacağız." dedi.

Rumların Kıbrıs'ı Girit Adası'nda olduğu gibi Türksüz hale getirme çabalarının 1974 öncesi Kıbrıs Türk halkının iradesi ve direnişine çarptığını anlatan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ve KKTC'nin etkisizleştirilmesi oyununun başarı şansının bulunmadığını dile getirdi.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin ilanına giden yolda verdikleri mücadelenin Türk ulusunun yanı sıra tüm mazlumların mücadelesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türk ulusunu gerek Anadolu'da olsun gerek Akdeniz'de olsun gerek de Ege'de olsun söz sahibi olma noktasından çıkarılacak, zayıf, dikkate alınmayacak bir halk, bir devlet durumuna düşürmek, Sevr'i tekrar hayata geçirmek için verilen bir mücadele var. O yüzden biz diyoruz ki verdiğimiz mücadele, sadece bizim mücadelemiz değil. Bu mücadelemiz, Özbekistan'ı da ilgilendirir, Kazakistan'ı da ilgilendirir, Kırgızistan'ı da ilgilendirir, Türkmenistan'ı da ilgilendirir, Uygur Türklerini de ilgilendirir ve verdiğimiz bu mücadele, mazlum insanların mücadelesinin sembolüdür!"

"Biz, başarmak mecburiyetindeyiz"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ülkesinin geleceği için ana vatan Türkiye ile birlikte hareket etme zorunluluğuna işaret ederek, gerek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi birçok devletin KKTC'ye mesafeli yaklaşımlarının ardında emperyal amaçları olan büyük devletlerin bulunduğunu söyledi.

Şu anda KKTC'nin geleceği için gösterdikleri çabanın büyük bir mücadelenin sadece küçük bir kesiti olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, "Bize karşı dünyada algılanan politikalara bakınca bizim başarımız göz ardı edilecek bir şey değil. Her şeye rağmen biz başarmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının, gösterdiği direnişle ülkesini Helen Adası olmaktan kurtardığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, "KKTC'nin kurulması, Türk dünyasının mücadelesinin zaferle taçlandırılması anlamını taşır. Halkımızın devletinin ve cumhuriyetinin olması, gelecekte Türk dünyası için daha büyük anlamlar taşıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC'nin geleceğinin aydınlık olduğunu dile getirerek, Türk dünyasından KKTC ile ilişkilerini geliştirmesini istedi.

Kaynak: AA