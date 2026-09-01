Haberler

14 Yaşındaki Nisa Törer Son Yolculuğuna Uğurlandı

14 Yaşındaki Nisa Törer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Aynı kazada kurtulan Törer'in kardeşleri 11 yaşındaki Yusuf ile 10 yaşındaki Yunus'un fenalaştığı ve yakınları tarafından cenazeden uzaklaştırıldığı öğrenildi

KKTC'de alabora olan gemide hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nisa Törer'in cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Asri Mezarlık morgundan alınan Törer'in cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine Törer'in ailesi, Vali Yardımcısı İlker Eker ile vatandaşlar katıldı.

Aynı kazada kurtulan Törer'in kardeşleri 11 yaşındaki Yusuf ile 10 yaşındaki Yunus'un fenalaştığı ve yakınları tarafından cenazeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Bu arada, yaklaşık 4 yıl önce annesi Güneş'i kanser nedeniyle kaybettiği öğrenilen Nisa Törer'in aynı gemide bulunan babası Ferdi Törer'i arama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Törer ailesinin yakını Mustafa Çan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin hem akrabaları hem de komşuları olduklarını belirterek, "4 yıl önce anneleri vefat etmişti. Ferdi ağabey yıllık izne ayrılıp çocuklarıyla, KKTC'deki halasının yanına tatile gitmişlerdi. Dönerken bu elim olay oldu. Şu an kızımıza ulaştık, bugün defnettik. Ferdi Törer kayıp, halen haber yok. 10 ve 11 yaşlarında 2 çocukları var, çok şükür onlar sağ salim kurtuldu." diye konuştu.

Çan, soruşturmayla ilgili de "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Birçok aile kayboldu, çocuklar öldü. Şu an bütün Türkiye olarak yüreğimiz yanıyor. Bu acı hepimizin acısı sadece bizim değil." dedi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride

Altının kaderi belli oluyor! Tüm gözler açıklanacak veride
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

EYT'yi kaçıranlara yeni formül! Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş

Emeklilik hayali kuran milyonlara müjde! Yeni formül Bakanlığa sunuldu
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
Okullar açılmadan yüzde 30 zam! Veliler kara kara düşünüyor

Ders zili çalmadan velilerin hesabı şaştı! Bu haber keyif kaçıracak
Girne'deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı

Arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı
Zili çaldılar açan olmadı! Balkondan girdikleri evde korkunç manzara

Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar
İstanbul emniyetinde kapsamlı değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde büyük rotasyon! Kritik koltuklara yeni isimler
Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü

Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü